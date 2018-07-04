«Не знаю, как мы без него жили»: Екатерина Стриженова показала фото внука
4. июль 2018, 10:49
50-летняя Екатерина Стриженова, недавно впервые ставшая бабушкой, опубликовала в своем микроблоге новое фото со старшей дочерью Анастасией и внуком Петром.
Внук Екатерины и Александра появился на свет в начале апреля. Вскоре после этого радостного события в Сети начали появляться кадры счастливых дедушки и бабушки с новорожденным малышом.
На днях телеведущая опубликовала снимок, на котором позирует с внуком и старшей дочерью. «Петру Петровичу три месяца! Даже не знаю, как мы без него жили!» — подписала телеведущая фото с крохой.