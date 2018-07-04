Еще трое мужчин обвинили актера Кевина Спейси в домогательствах

Полиция Великобритании расследует три новых обвинения в сексуальных домогательствах со стороны американского актера Кевина Спейси. Таким образом, в отношении актера британская полиция ведет в общей сложности уже шесть дел.

Как сообщает портал TMZ, еще в апреле в полицию Лондона обратился мужчина, который заявил о сексуальных домогательствах со стороны Спейси в 1996 году в Вестминстере. А в феврале еще двое рассказали о подобных поступках звезды. Так, один заявил о домогательствах в Глостере в 2013 году, другой — о случае в Ламбете в 2008-м.

Имена новых заявителей не называются. Между тем Кевина Спейси обвинили в сексуальных домогательствах в ноябре 2017 года. Актер Энтони Рэпп рассказал, что Спейси домогался до него в 1986 году, когда ему было 14 лет.