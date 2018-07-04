Сын Тины Тернер совершил самоубийство
4. июль 2018, 10:03
Старший сын знаменитой американской певицы Тины Тернер покончил жизнь самоубийством в возрасте 59 лет. Тело Крэйга Рэймонда Тернера обнаружили в его доме в Калифорнии, сообщают американские СМИ.
Прибывшая на место инцидента полиция обнаружила труп и лежащее рядом с телом огнестрельное оружие. Представители певицы пока недоступны для комментариев.
Крейг Тернер родился в 1959 году у Тины Тернер и саксофониста Рэймонда Хилла, выступавшего в группе Kings of Rhythm. Он работал агентом по недвижимости в Долине Сан Фернандо.