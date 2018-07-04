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Сын Тины Тернер совершил самоубийство

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ФОТО: EGERT KAMENIK / Scanpix

Старший сын знаменитой американской певицы Тины Тернер покончил жизнь самоубийством в возрасте 59 лет. Тело Крэйга Рэймонда Тернера обнаружили в его доме в Калифорнии, сообщают американские СМИ.

Прибывшая на место инцидента полиция обнаружила труп и лежащее рядом с телом огнестрельное оружие. Представители певицы пока недоступны для комментариев.

Крейг Тернер родился в 1959 году у Тины Тернер и саксофониста Рэймонда Хилла, выступавшего в группе Kings of Rhythm. Он работал агентом по недвижимости в Долине Сан Фернандо.

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