Сын Тины Тернер совершил самоубийство

Прибывшая на место инцидента полиция обнаружила труп и лежащее рядом с телом огнестрельное оружие. Представители певицы пока недоступны для комментариев.

Крейг Тернер родился в 1959 году у Тины Тернер и саксофониста Рэймонда Хилла, выступавшего в группе Kings of Rhythm. Он работал агентом по недвижимости в Долине Сан Фернандо.