О времена! В Йыгевамаа по объявлению отдают малопользованного мужчину

Времена действительно меняются. В социальной сети Tinder теперь можно найти объявление, в котором предлагают чистого и мало использованного мужчину. А как еще выделиться в этой массе объявлений о знакомстве?!
Кому-то это объявление покажется очень оригинальным, но можно ли считать, что такой подход может добавить мужчине сексуальности?
На самом деле речь идет об объявлении о знакомстве, в котором в добрые женские руки отдают «мало использованного» мужчину. Что означает это слово – можно лишь догадываться. То ли речь идет о молодости и почти сохраненной невинности, то ли мужчина остался таким вследствие бережного хранения. В любом случае, в списке положительных характеристик 33-летнего лота - Козерога породы «средний класс» - много странных нюансов.
Отрицательные качества или недостатки мужчины еще более загадочны. А именно – у него нет тюремного прошлого и друзей из числа мошенников, и это в объявлении идет ему в минус, впрочем, как и то, что он не курит, не пьет и не употребляет наркотики.
«Ну вот, мои подруги говорят, что если мужчина не сидел в тюрьме, не пьет, не курит – будет чертовски скучно», – включились в эту смешную игру комментаторы.
В любом случае – основная цель была достигнута! Объявление разлетелось по интернету со скоростью света. А поскольку телефон малопользованного мужчины в тексте также указан, скорее всего, долго без дела он валяться теперь уж точно не будет!