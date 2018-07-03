Легендарный пивной фестиваль Õllesummer начинается завтра! Тонны пенного напитка свозят на Певческое поле (ГАЛЕРЕЯ)

Уже в эту среду, 4 июля, на таллиннском Певческом поле стартует пивной фестиваль Õllesummer, который в этом году пройдет в Эстонии в юбилейный 25-й раз. Билеты по-прежнему продаются в кассах Piletilevi, а на Певческом поле, меж делом, ведется заключительная стадия подготовки к завтрашнему наплыву местных жителей и туристов.