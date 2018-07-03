Легендарный пивной фестиваль Õllesummer начинается завтра! Тонны пенного напитка свозят на Певческое поле (ГАЛЕРЕЯ)

Уже в эту среду, 4 июля, на таллиннском Певческом поле стартует пивной фестиваль Õllesummer, который в этом году пройдет в Эстонии в юбилейный 25-й раз. Билеты по-прежнему продаются в кассах Piletilevi, а на Певческом поле, меж делом, ведется заключительная стадия подготовки к завтрашнему наплыву местных жителей и туристов.
Хедлайнером фестиваля в среду является FRANZ FERDINAND из Великобритании.
В четверг, 5 июля, главным действующим лицом будет диджей ARMIN VAN BUUREN (Нидерланды).
А в пятницу, 6 июля, финальный аккорд фестиваля этого года от PET SHOP BOYS (Великобритания).
Помимо иностранных артистов на Õllesummer выступят десятки эстонских певцов и певиц. Десятки разных сортов пива будут продаваться, как правило, по приемлемой цене. Кроме этого, на Певческом поле воздвигнут парк аттракционов. Также будут работать и другие необычные места развлечений, о которых мы начнем вам рассказывать завтра.
Смотрите галерею с Певческого поля, где сегодня идет финальная стадия подготовки!