Выберите интуитивно карту и получите совет на июль

Для того, чтобы получить свой совет на июль, вам достаточно выбрать одну карту.

Карта № 1

Июль будет месяцем, когда вы встретите свое истинное «Я», если, конечно, захотите. Мало-помалу вы начнете понимать, что вы не делаете то, чему вас учили ваши родители, то, чему вы научились на месте учебы, больше не служит вам, а ваша душа ищет свою собственную идентичность, вне социальных масок.

Совет: снимите маску без страха, так как счастье истинного «Я» только для храбрых!

Карта № 2

Сделайте шаг вперед без страха и продолжайте учиться, прислушайтесь к призыву, который делает ваша душа, ваша душа хочет, чтобы вы учились и совершенствовались. Это касается не только специализированных исследований в вашей рабочей области; но и изучения чего-то нового, что может и не быть связано с тем, как вы зарабатываете себе на жизнь. Июль будет месяцем, когда вы не сможете заставить замолчать этот голос, который побуждает вас искать новые знания!

Совет: знания не занимают пространство, напротив, они открывают ваш разум, они помогают вам смотреть на жизнь с другого ракурса, и это то, чего давно хотела ваша душа!

Карта № 3

Изменения уже начались, и в июле вы заметите это еще больше. Вы больше не можете молчать, когда что-то кажется неправильным или несправедливым. Вы больше не хотите говорить «да», чтобы быть хорошим для всех, и если что-то идет не так, не заставляйте себя идти на компромиссы. Яркость вашей души выходит со всех сторон, и это то, что вы не можете контролировать!