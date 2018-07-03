Стало известно, кто придумывает смешные названия товарам на AliExpress

Alimama, подразделение китайского торгового гиганта Alibaba, рассказало о нейросети, которая придумывает названия и описания товаров. Искусственный интеллект работает на площадках AliExpress, Tmall и Taobao, передает Лайф со ссылкой на Alizila.

Нейросеть-копирайтер доступна для продавцов на площадках для создания карточек товаров. Чтобы заново не придумывать описание для нового продукта, продавец даёт ИИ ссылку на похожий товар, на основе которого система создаёт уникальную карточку. Продавец может выбрать тип описания: рекламный, дружественный, шуточный или универсальный. Система, в своём время успешно прошедшая тест Тьюринга, умеет создавать до 20 000 строк текста за секунду.