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  • «Хотела выбросить ребенка из окна, употребляла все подряд»: скандал в семье Кержаковых набирает обороты

«Хотела выбросить ребенка из окна, употребляла все подряд»: скандал в семье Кержаковых набирает обороты

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ФОТО: Instagram

Футболист рассказал, что отправил свою супругу на лечение из-за психических проблем.

В студии программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» обсудили семейную драму, развернувшуюся вокруг футболиста Александра Кержакова и его жены Миланы. Сами участники конфликта на программу так и не пришли, однако в рамках беседы была опубликована приватная запись телефонного разговора спортсмена и его супруги, пишет TopNews.

«Твои разговоры, что ты готова выбросить ребенка из окна, до того момента, когда ты уехала в клинику или тебя определили, — это будет или нет продолжаться? Я не знаю, насколько тебя вылечили», — говорит Кержаков по телефону.

Он отмечает, что Милана попала в клинику из-за того, что была психически не здорова и «употребляла что только возможно». «Ты можешь наплести всем, что я тиран и не даю тебе видеть ребенка, а в итоге не давала ребенка видеть мне твоя мать. И с топором на меня набрасывались по ее инициативе. И она это не отрицала», — возмущается футболист.

Он заявил, что не будет мешать встречам Миланы с сыном, но только в случае, если ее состояние стабилизируется. Для этого он готов поговорить с лечащим врачом и ознакомиться с больничной выпиской.

Милана в ходе разговора также сообщила, что не понимает причин разрыва и не хочет разводиться, однако Кержаков попросил ее отдать принадлежащие ему деньги и не воровать его средств.

Напомним, на прошлой неделе Милана Кержакова обвинила футболиста в похищении их общего ребенка. Спустя несколько дней девушка опубликовала в своем Instagram запись с признанием в наркозависимости.

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