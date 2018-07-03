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Видео: Кристийна Оюланд поехала в скорую, чтобы снять побои после драки с соседом СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Видео, ужаснувшее Сеть: камера сняла силуэт человека, идущего по облакам

Видео, ужаснувшее Сеть: камера сняла силуэт человека, идущего по облакам

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ФОТО: Скриншот с видео

Видео было записано перед тем, как начался сильный шторм, когда на город надвигались тучи, пишет Лайф.

Житель Тускалусы, штат Алабама, снял невероятные кадры, на которых видно, как между облаками идёт силуэт человека. Видео было записано перед штормом, когда на город только надвигались огромные серые облака, сообщает The Sun.

Мужчина, который снимал происходящее на камеру, рассказывает о стихии, и вдруг замечает в небе просвет. Многие пользователи сочли, что это был знак свыше — явление Иисуса.

"Эй, у нас здесь собирается шторм. У нас нет электричества, ветер всё сносит: коробки, деревья... Посмотрите на эту дыру прямо в небе! Вот у кого есть власть", - написал Соло Доло.

Приглядевшись, Соло заметил, что между облаками кто-то ходит, и поспешил поделиться увиденным в Facebook.

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