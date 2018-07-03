Видео, ужаснувшее Сеть: камера сняла силуэт человека, идущего по облакам

Житель Тускалусы, штат Алабама, снял невероятные кадры, на которых видно, как между облаками идёт силуэт человека. Видео было записано перед штормом, когда на город только надвигались огромные серые облака, сообщает The Sun.

Мужчина, который снимал происходящее на камеру, рассказывает о стихии, и вдруг замечает в небе просвет. Многие пользователи сочли, что это был знак свыше — явление Иисуса.

"Эй, у нас здесь собирается шторм. У нас нет электричества, ветер всё сносит: коробки, деревья... Посмотрите на эту дыру прямо в небе! Вот у кого есть власть", - написал Соло Доло.