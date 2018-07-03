Эстонская модель Диана Хапрова попала в аварию на такси и повредила лицо

«Мы находились с мужем в больнице и увидели, как в скорую привезли модель Диану Хапрову. Она, по-моему, была без сознания и лежала на носилках. Надеемся, что все обошлось и она в порядке», - накануне такое тревожное письмо пришло на электронную почту нашего портала.

Мы выяснили, что эстонская модель Диана Хапрова действительно попала в больницу. Произошло это еще на прошлой неделе в Таллинне.

«Попала в аварию на такси. Уголовное дело заведено, на данный момент все выясняется», - дала комментарий Хапрова порталу Limon.ee. Фотомодель рассказала, что получила травмы лица. Из-за повреждений теперь она вынуждена отменить контракты и рабочие поездки на ближайшее время.

ФОТО: Карл-Генрих Рохтаас