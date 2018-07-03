Видео: голая болельщица шокировала прохожих в Подмосковье

Дама не поверила, что российские футболисты смогут одолеть испанцев на ЧМ-2018. Однако она ошиблась, и ей пришлось выполнить обещание. По словам свидетельницы инцидента Натальи Н, болельщица была сильно пьяна и прогуливалась обнаженной в компании с другом. "Он снимал результат проигранного спора на телефон. Окружающие кидали на болельщицу недоумевающие взгляды", – цитирует Наталью "Подмосковье сегодня".