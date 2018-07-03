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Видео: голая болельщица шокировала прохожих в Подмосковье

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Футбол.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Жительница подмосковного Звенигорода прогулялась голой по улицам города. Женщина проиграла спортивный спор. 


Дама не поверила, что российские футболисты смогут одолеть испанцев на ЧМ-2018. Однако она ошиблась, и ей пришлось выполнить обещание. По словам свидетельницы инцидента Натальи Н, болельщица была сильно пьяна и прогуливалась обнаженной в компании с другом. "Он снимал результат проигранного спора на телефон. Окружающие кидали на болельщицу недоумевающие взгляды", – цитирует Наталью "Подмосковье сегодня".

Похожий случай произошел и в городе Фролово под Волгоградом. Там голая женщина средних лет гуляла по улицам, а затем пыталась искупаться в фонтане, передает novostivolgograda.ru. О каких-либо действиях правоохранителей в отношении нее не известно. 

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