Farsight: в июле в один из крупнейших городов мира придет конец света

Ранее группа заявляла о приближении восходящей силы с большой энергией, всплесках взрывной силы, что могло подразумевать извержение Килауэа на Гавайях. После этого в Farsight сообщили о падении самолета, описав катастрофу в деталях, что вскоре подтвердилось падением американского транспортного С-130, пишет Neformat.co.ua.

Ну, а на июль у группы сразу два серьезных предсказания, и последствия ожидаемых событий будут очень трагическими. Согласно прогнозу Farsight, первое жуткое событие – это землетрясение огромной силы, которое произойдет в большом городе, где много огней и небоскребов. Предсказатели считают, что это крупный азиатский город, возможно, Токио, но может быть и в Китае или Корее, либо просто азиатский квартал в американском мегаполисе. По их словам, разрушатся здания, в разломы в земле будут проваливаться автомобили, а небо станет пурпурным, и это будет очень печальное событие.