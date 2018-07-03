Белые брюки готовы треснуть на упитанных бедрах Дженнифер Лопес ФОТО
3. июль 2018, 13:02
48-летней Дженнифер Лопес давно пора кардинально пересмотреть свой гардероб. Поп-дива продолжает носить облегающие вещи, которые уже не смотрятся на ней так же эффектно, как раньше.
30 июня в Сети появились фотографии Лопес, гуляющей по Нью-Йорку с бойфрендом Алексом Родригезом. В этот день певица отдала предпочтение разноцветной полосатой рубашке и брюкам-клеш, сильно облегающим ее бедра.
Складывается впечатление, что певица в очередной раз пожертвовала удобством во имя сексуальности и взяла вещь на пару размеров меньше. В результате предательские складки испортили весь образ. Смотрите галерею!