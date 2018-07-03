Вт, 3.07.2018
Limon в Санкт-Петербурге: иностранные футбольные болельщики пьют, пляшут и чувствуют себя как дома! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Прикройся! Кэти Холмс с мятой грудью шокировала гостей модного показа

Прикройся! Кэти Холмс с мятой грудью шокировала гостей модного показа ФОТО!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Кэти Холмс.

ФОТО: J.BENAROCH/SIPA / J.BENAROCH/SIPA

Бывшая жена Тома Круза пришла на грандиозный показ Dior в крайне неудачном наряде. Кэти Холмс надела платье, которое просто расплющило ее грудь.  

Актриса – частая гостья на модных показах. Однако этот стал для нее поистине провальным. 39-летняя знаменитость является обладательницей пышной груди, но она подобрала такое платье, в котором бюст выглядел мятым и некрасивым, буквально вываливаясь из декольте по краям, пишет Дни.ру.

ФОТО: FRANCOIS GUILLOT / AFP

Кэти сидела в первом ряду вместе с другими звездами, а затем участвовала в модной фотосессии, так что ситуацию с неудачным выбором наряда исправить так и не смогла, передает Metro.co. Было заметно, что ей неудобно.

Отметим, что бывшая супруга Тома Круза хорошим вкусом в одежде не отличалась никогда. Ее не раз песочили за неуместные наряды модные критики. В частности, на премии "Грэмми-2018" ее платье было признано худшим.

ФОТО: J.BENAROCH/SIPA / J.BENAROCH/SIPA

Кэти Холмс родилась в городе Толидо, штат Огайо. В апреле 2005 года впервые появилась на публике с Томом Крузом. Через год 18 апреля родилась их дочь Сури. Поженились они 18 ноября 2006 года в Италии. А 9 июля 2012 года между бывшими супругами было подписано соглашение о разводе, согласно которому Кэти получила полную опеку над Сури.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ