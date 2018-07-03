Прикройся! Кэти Холмс с мятой грудью шокировала гостей модного показа

Актриса – частая гостья на модных показах. Однако этот стал для нее поистине провальным. 39-летняя знаменитость является обладательницей пышной груди, но она подобрала такое платье, в котором бюст выглядел мятым и некрасивым, буквально вываливаясь из декольте по краям, пишет Дни.ру.

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Кэти сидела в первом ряду вместе с другими звездами, а затем участвовала в модной фотосессии, так что ситуацию с неудачным выбором наряда исправить так и не смогла, передает Metro.co. Было заметно, что ей неудобно.

Отметим, что бывшая супруга Тома Круза хорошим вкусом в одежде не отличалась никогда. Ее не раз песочили за неуместные наряды модные критики. В частности, на премии "Грэмми-2018" ее платье было признано худшим.

ФОТО: J.BENAROCH/SIPA / J.BENAROCH/SIPA