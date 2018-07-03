Видео: девушки исполняли эротический танец, когда в комнату вошла мать… И тут все пошло не по сценарию! Ух как она разозлилась!
3. июль 2018, 12:19
По Сети гуляет клип, в котором две девушки, очевидно подруги или сестры, решили снять на камеру свои навыки исполнения тверка.
Веселясь, девушки не заметили, как в комнату вошла мать с корзиной белья в руках. Но тут все пошло не по обычному для таких роликов сценарию… Вместо того, чтобы как другие родители, заставшие своих детей за такими занятиями, начать танцевать на заднем фоне, женщина не на шутку разозлилась, сняла с ноги тапок и начала избивать им девушек.
Ролик мгновенно приобрел вирусную популярность в Сети. В комментариях пользователи тоже разделились на два лагеря: одни уверены, что женщина поступает жестоко, другие – что девушкам и правда нужна взбучка.