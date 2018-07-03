Видео: девушки исполняли эротический танец, когда в комнату вошла мать… И тут все пошло не по сценарию!

Веселясь, девушки не заметили, как в комнату вошла мать с корзиной белья в руках. Но тут все пошло не по обычному для таких роликов сценарию… Вместо того, чтобы как другие родители, заставшие своих детей за такими занятиями, начать танцевать на заднем фоне, женщина не на шутку разозлилась, сняла с ноги тапок и начала избивать им девушек.