«Такая пухленькая!»: поклонники не узнали живущую под Нарвой Ирину Понаровскую

На страничке, посвященной Ирине Понаровской, в социальной сети Instagram появились старые фотографии, на которых та изображена задолго до того, как стала популярной исполнительницей. Увидев кадры, фанаты попросту не узнали Ирину. На снимках запечатлена упитанная девушка (а на одном кадре – даже в очках), казалось бы, ничего общего не имеющая со стройной стильной женщиной, какой вся страна знает Понаровскую.

A post shared by ИРИНА ПОНАРОВСКАЯ (@irinaponarovskaya_star) on Jul 1, 2018 at 1:57pm PDT

«Такая пухленькая!», «Вот это сила воли у вас, при такой генетике... всю жизнь держать себя в такой суперформе!», «Можно бесконечно восхищаться силой воли Ирины , так держать себя в форме всю жизнь и есть как птичка, глядя на фото можно понять, что она не всегда была такой, она хороша всегда и удивительна притягательна, даже с пухлые щечки ей очень идут», - пишут поклонники.

Отметим, что Ирина Понаровская давно ушла из шоу-бизнеса. Она изредка появлялась на сборных концертах или программах по случаю юбилея коллег, а потом и вовсе пропала. Пишут, что артистка живет в Эстонии, в старом доме под Нарвой, шьет одежду и пишет стихи.