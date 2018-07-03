Девушка отправила курьера с едой к бойфренду и так выяснила, что он ей изменяет

Девушка Кайла Спирз из американского штата Айова жила в трёх часах езды от своего молодого человека, с которым встречалась уже несколько месяцев, однако на время им пришлось взять паузу для встреч. Дело в том, что сейчас ее спутник готовится к поступлению в университет и ему нужно усердно заниматься, пишет Лайф.

Разумеется, Кайла не стала обижаться на редкие встречи и вошла в его положение. Чтобы хоть как-то напомнить о себе и сделать приятное любимому, Кайла решила заказать ему на дом еду. Вот с этого всё и началось.

«Я была на работе и решила сделать ему приятное, заказав обед на дом. Предварительно я предупредила оператора, что меня дома не будет, а своему парню сказала, чтобы он дал ему на чай. Но он мне ничего не ответил. Я думала, он задремал», - пишет Кайла Спирз.

Ответ "Спасибо" пришел ей спустя лишь некоторое время, а следом за СМС раздался звонок из службы доставки. Кайла подумала, что курьер хотел предупредить ее об успешной доставке еды в пункт назначения, но вовсе нет. Он стал расспрашивать, а правда ли заказ был для её парня, и девушка была вынуждена рассказать все, что говорила оператору. Но то, что он ей рассказал дальше, было просто ошарашивающе...

«Курьер сказал мне: "Обычно мы так не делаем, но вы должны знать об этом. Когда мы подошли к двери, мы через большие окна увидели, что происходит внутри. Молодой человек лежал в трусах на диване, а сверху на нём была голая девушка», - объяснила она.

Кайла до последнего отказывалась верить в услышанное, но потом стала сама расспрашивать курьера про внешность парня — и да, он описал точь-в-точь её бойфренда. Она не стала истерить из-за того, что посторонний человек вмешался и испортил её жизнь, а вежливо поблагодарила доставщика еды. Что она сделала с парнем, пока не известно.