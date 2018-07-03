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  • Марадону застукали за страстными поцелуями с моделью, которая младше на 30 лет

Марадону застукали за страстными поцелуями с моделью, которая младше на 30 лет

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ФОТО: SAEED KHAN / AFP

Таким способом аргентинская звезда Диего Марадона решил отпраздновать забитые голы в ворота соперника в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу — 2018.

Субботний матч на "Казань-арене", которая принимала у себя в гостях сборные Франции и Аргентины, выдался по-настоящему нервным. Однако самый главный аргентинский болельщик — Диего Марадона старался держать себя в руках, сообщает Лайф со ссылкой на Daily Star.

ФОТО: SAEED KHAN / AFP

После скандала во время матча группового этапа между Аргентиной и Нигерией, где экс-футболист позволил себе показывать с трибуны неприличные жесты, в этот раз он решил воздержаться от проявления ярых эмоций, выбрав вместо них страстные поцелуи.

ФОТО: ROMAN KRUCHININ / AFP

Именно так 57-летний Диего предпочёл отмечать голы с 27-летней моделью Росио Оливой. Влюблённые не стеснялись демонстрировать свои чувства в присутствии друзей и коллег аргентинской звезды. Правда, спокойствие Марадоны не помогло его команде пройти в четвертьфинал. Сборная Аргентины уступила французам со счётом 4:3 и покинула чемпионат.

ФОТО: BENJAMIN CREMEL / AFP

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