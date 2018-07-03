Девять страшных дней: в Таиланде пропавших детей нашли живыми в пещере ФОТО И ВИДЕО
3. июль 2018, 10:58
Игроки юношеской футбольной команды и их наставник были на экскурсии, когда во время ливня пещеру залило водой.
Детскую футбольную команду, которая потерялась в тайской пещере, нашли живой, передает Bbc.co.uk
После одной из тренировок дети в возрасте с 11 до 16 лет решили обследовать одну из пещер в системе, расположенной неподалеку. После этого они пропали, поиски продолжались девять дней. Детей разыскивали тайские дайверы и международные специалисты. А у входа в пещеру караулили и молились родители.
Спасательная операция осложнялась тем, что вход в пещеру был затоплен. Отмечается, что в поиске детей были задействованы вертолеты, дроны и служебные собаки.