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  • Девять страшных дней: в Таиланде пропавших детей нашли живыми в пещере

Девять страшных дней: в Таиланде пропавших детей нашли живыми в пещере ФОТО И ВИДЕО

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​Игроки юношеской футбольной команды и их наставник были на экскурсии, когда во время ливня пещеру залило водой. 

Детскую футбольную команду, которая потерялась в тайской пещере, нашли живой, передает Bbc.co.uk

После одной из тренировок дети в возрасте с 11 до 16 лет решили обследовать одну из пещер в системе, расположенной неподалеку. После этого они пропали, поиски продолжались девять дней. Детей разыскивали тайские дайверы и международные специалисты. А у входа в пещеру караулили и молились родители.  

Спасательная операция осложнялась тем, что вход в пещеру был затоплен. Отмечается, что в поиске детей были задействованы вертолеты, дроны и служебные собаки.

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