Представлявший на «Евровидении» Чехию красавчик Миколас Йозеф выступит на фестивале Baltic Sun в Нарве!

Миколас Йозеф занял шестое место в финале песенного конкурса «Евровидения 2018» года в Лиссабоне (победителем стала Нетта из Израиля). Йозеф, исполнивший песню «Lie to Me», стал вторым чешским исполнителем за всю историю конкурса, которому удалось представить свою страну в финале Евровидения и войти со своей песней в десятку лучших песен Европы. 22-летнему Миколасу Йозефу понадобился курс лечения после того, как во время репетиции к Евровидению он упал и повредил позвоночник. Несмотря на это, ему удалось выполнить сальто в финальном выступлении и сорвать аплодисменты зала. После его участия в конкурсе его песня «Lie To Me» взлетела во всех чартах Европы. Кроме того, он теперь имеет более 440 тыс. подписчиков в Instagram.

Миколас Йозеф ФОТО: Promo

«В Нарве в конце июля будет жарко, ведь список артистов проходящего с 18 по 21 июля фестиваля Baltic Sun пополнился звездой «Евровидения» из Чехии Миколасом Йозефом! Миколас – любимчик молодой европейской публики, и вдобавок к своему таланту, популярности и красивой внешности он еще и веселый и приятный в общении парень, с которым очень и очень комфортно сотрудничать. Кроме Йозефа, в «команду "Евровидения"» фестиваля Baltic Sun входит еще и звезда из Норвегии Александр Рыбак, а также представлявшие в свое время на Евровидении Эстонию Койт Тооме и Вайко Эплик», - сказал Олег Писаренко, директор фестиваля Baltic Sun.

Миколас Йозеф ФОТО: Promo

Проходящий в рамках программы торжеств ЭР100 18—21 июля новый международный музыкальный фестиваль Baltic Sun соберет в летней Нарве лучших эстонских и зарубежных артистов. Стилистически будет представлено множество музыкальных направлений: от поп-музыки до рока, от фолка до джаза, от инди до блюза. 18 июля состоится грандиозный гала-концерт фестиваля Baltic Sun, где художественный руководитель первой части концерта, всемирно известный дирижер Кристьян Ярви, соберёт вместе самых ярких представителей поп, электронной, рок и классической музыки Эстонии.Noëp, Эрки Пярноя, струнный квартет Prezioso и Сандер Мёльдер выйдут на сцену Нарвского замка в первой части гала-концерта. Во второй части сцену почтит легендарная Анне Вески, которая исполнит свои неувядающие хиты. В рамках фестиваля публику порадуют, в числе прочих, такие артисты какAstro’n’out из Латвии, Майя Хирасава из Швеции, Александр Рыбак из Норвегии, Эрья Люютинен из Финляндии, ансамбли Браво и The Crossroadz из России, Лийз Лемсалу, Вайко Эплик & Eliit, Радар & Койт Тооме и Curly Strings из Эстонии, а также другие. Список выступающих продолжает пополняться, и любителей музыки ждут сюрпризы. На протяжении всего фестиваля на нарвских улицах, на променаде и в парках состоятся захватывающие танцевальные представления и выставки, откроются pop-up кафе и детские игровые площадки.