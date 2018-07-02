Солистка «Время и стекло» показала новые тату и фигуру в стильном купальнике

На своей странице в Instagram Надя уже успела опубликовать фото с острова, где она позирует в бассейне в полосатом купальнике. Звезда похвасталась стройной фигурой, а также новыми тату, которые можно увидеть на верхней части бедер.

A post shared by nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) on Jul 1, 2018 at 8:28pm PDT

"Мы наконец-то добрались на Бали! За нашими приключениями можно будет следить по хэштегу #отпускнавулкане ))) ну а пока вот я, уставшая, но счастливая и с новыми тату", – подписала фото певица.