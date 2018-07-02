Солистка «Время и стекло» показала новые тату и фигуру в стильном купальнике

Украинская певица, солистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева уехала в долгожданный отпуск. Артистка сейчас находится на острове Бали (Индонезия) вместе со своим мужем, ведущим Владимиром Дантесом, а также друзьями, пишет Сегодня.
На своей странице в Instagram Надя уже успела опубликовать фото с острова, где она позирует в бассейне в полосатом купальнике. Звезда похвасталась стройной фигурой, а также новыми тату, которые можно увидеть на верхней части бедер.
"Мы наконец-то добрались на Бали! За нашими приключениями можно будет следить по хэштегу #отпускнавулкане ))) ну а пока вот я, уставшая, но счастливая и с новыми тату", – подписала фото певица.
Как сообщил на своей странице в Instagram ее муж Владимир Дантес, Надя впервые приехала в эту географическую точку. Теперь они вместе с друзьями хотят объездить весь остров.
Еще задолго до нашего знакомства - я о тебе в тайне мечтала . Думала , что было бы неплохо , если б ты был моим парнем ) Помню , как ты на меня не обращал внимания , ну или делал вид . А потом просто сказал - ты будешь моей женой ( это все в первый день знакомства ) вот так просто сказал и ушёл . Я конечно посмеялась . Подумала - смешной ..)) А через неделю мы уже жили вместе . Ты наверно самый сильный и интересный человек в моей жизни . Мы вместе уже 7 лет и я хочу сказать тебе большое спасибо за то, что веришь в меня , за то, что терпишь мое долгое гастрольное отсутсвие . Спасибо за поддержку во всем. Ты научил меня многим хорошим вещам . Их не счесть . Ты особенный , Вова. Я безумно тобой горжусь . И очень люблю 💔 @vladimirdantes