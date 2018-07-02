Управа в срочном порядке поменяла хедлайнера Дня Ласнамяэ

Согласно первоначальным планам и договоренностям, на Дне Ласнамяэ, посвященному столетию Эстонской Республики, должна была выступить британская группа Londonbeat. За два месяца до мероприятия в срочном порядке пришлось менять исполнителя из-за разногласий с организатором фестиваля «We love 90-s». В результате на юбилейном празднике района Ласнамяэ выступит бельгийский певец Danzel.

Переговоры с LondonBeat начались еще зимой прошлого года и с группой была достигнута договоренность о выступлении на Дне Ласнамяэ. В начале года стало известно, что британские музыканты выступят и на фестивале «We love 90-s», который состоится накануне Дня Ласнамяэ в том же самом месте. Если для управы Ласнамяэ эта новость не стала препятствием, то организаторы фестиваля выразили несогласие в связи с тем, что на той же самой площадке, но днем позже пройдет бесплатный концерт с участием группы Londonbeat.

«Мы приняли решение не усугублять конфликт, так как в результате приезд Londonbeat в Таллинн мог оказаться под угрозой срыва, и в срочном порядке стали искать равноценную замену. В результате наш выбор пал на бельгийского исполнителя Danzel, который известен своими зажигательными хитами», - рассказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

Бельгийский музыкант Danzel обрел популярность в середине 2000-х благодаря хитам: Pump It Up, Put Your Hands Up in the Air, You spin Me a Round, My Arms Keep You Missing You, а также многими другими своим композициям.