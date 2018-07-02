74-летнего Тото Кутуньо госпитализировали

В западных СМИ сообщают о том, что 74-летний артист попал в больницу из-за проблем с сердцем, однако сам Тото это отрицает.

Сам же Кутуньо признался, что ему пришлось отменить концерты и отправиться в больницу из-за плохого самочувствия, вызванного жаркой погодой. Сейчас состояние певца оценивается, как стабильное. Об этом сообщило итальянское издание La Repubblica.

"Теперь я в порядке, – объясняет Кутуньо, – Здесь, в больнице, я чувствую себя как дома, тут есть много итальянских врачей и медсестер, также и русских. Короче говоря, моя аудитория поддерживает меня и заботится обо мне. Я выпишусь и через несколько дней отправлюсь в международный тур", – признался певец в комментарии изданию.