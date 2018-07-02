«Мяч отбил ногою бога». Шнуров посвятил стих Акинфееву после победы России

"Посмотрел немного строго

И, сомнения развеяв,

Мяч отбил ногою бога

Триумфатор Акинфеев!

Мы не верили, покуда

Не увидели воочи,

Как он нам явил всем чудо!

А теперь — до встречи в Сочи!" — сочинил Шнуров.

A post shared by Shnurov Sergey (@shnurovs) on Jul 2, 2018 at 1:25am PDT