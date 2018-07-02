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«Мяч отбил ногою бога». Шнуров посвятил стих Акинфееву после победы России

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Сергей Шнуров

ФОТО: Instagram

Фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров на своей странице в "Инстаграме" опубликовал строчки стихотворения, которое он посвятил голкиперу сборной России по футболу Игорю Акинфееву.

"Посмотрел немного строго

И, сомнения развеяв,

Мяч отбил ногою бога

Триумфатор Акинфеев!

Мы не верили, покуда

Не увидели воочи,

Как он нам явил всем чудо!

А теперь — до встречи в Сочи!" — сочинил Шнуров.

 

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Напомним, что вчера российская сборная впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира, обыграв Испанию. Исход встречи решился в серии пенальти, где Акинфеев отразил два удара, принеся историческую победу россиянам.

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