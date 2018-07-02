Умерла заслуженная артистка России Ольга Лозовая

«Весь коллектив театра выражает соболезнование родным и близким Ольги и скорбит вместе с ними», — заявили в учреждении. Отмечается, что она умерла 1 июля после продолжительной болезни.

ФОТО: muzcomedy.ru

Время и место прощания будут уточнены позже.