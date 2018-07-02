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Умерла заслуженная артистка России Ольга Лозовая Ей было всего 46 лет...

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Свеча. Снимок иллюстративный.

ФОТО: TYRONE SIU/REUTERS

В Санкт-Петербурге скончалась заслуженная артистка России Ольга Лозовая. Об этом сообщается на сайте Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. Ей было 46 лет.

«Весь коллектив театра выражает соболезнование родным и близким Ольги и скорбит вместе с ними», — заявили в учреждении. Отмечается, что она умерла 1 июля после продолжительной болезни.

ФОТО: muzcomedy.ru

Время и место прощания будут уточнены позже.

Актриса играла в таких спектаклях, как «Моя прекрасная леди», «Целуй меня, Кэт», «Снова и снова с тобой», «Свадьба в Малиновке» и «Белый.Петербург».

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