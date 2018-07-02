Он чокнулся! T-killah изуродовал лицо татуировкой из-за победы сборной России

Под последним постом, где знаменитый артист опубликовал видео в тату-студии, разразилась огненная полемика. Многие фанаты Саши проявили уважение, оценили смелый поступок, всячески поддержав его в комментариях: "Мужик сказал мужик сделал!!!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Охренеть! Просто красавчик!", "Красава! ЛУЧШИЙ, ЛУЧШИЙ, ЛУЧШИЙ!!!", "Тигр".

Некоторые из поклонников написали целые тирады в поддержку рэпера, проявили уважение, поблагодарили за сдержанное обещание и даже успели пожалеть: "Красавчик, чисто за слова ответил!", "А мне тебя так жалко, Саш… Чувствуется что тебе так больно в этот момент. Ты настоящий мужчина! Огромный тебе респект и уважуха, от души! Спасибо за твою честность!"

A post shared by T-killah (@t_killah) on Jul 1, 2018 at 12:08pm PDT

Другие восприняли это как выходку для привлечения внимания. Некоторые выразили мнение, что артист фактически изуродовал себя, пытаясь отметить событие века. Посыпались слова, полные осуждения и иронии. "Че не на лбу то? Прям жирным шрифтом на весь лоб надо было набить РОССИЯ! Всем сразу издалека было бы видно!", "Главное теперь не мыть лицо", "Зачем набивать имя Игорь. Играла вся команда и все молодцы", – пишут злопыхатели.

В их число входят и те, кто критикует рэпера за "временный хайп". Хейтеры уверены, что настоящей татуировкой тут и не пахнет. Найдены тысячи подтверждений того, что рисунок на лице – поддельный: "Ну неее, тату-машинкой такую тонкую линию не елозили бы туда-сюда", "Поверхность не обработана (следы нарисованного флага) И почему Россия ещё не завершена, а уже перешли Игорю?)", "Пацаны, это маркер", "Мальчик хной испачкался?", "Шариковой ручкой хренячит!"

A post shared by T-killah (@t_killah) on Jul 1, 2018 at 5:49am PDT