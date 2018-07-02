Внук российского миллиардера найден мертвым в Москве

Молодой человек оставил предсмертную записку. "Я жил ради Лизы, только ее я любил", – написал в ней Юрий.

Юноша был сыном Елены Гущиной (помощник вице-премьера Игоря Шувалова) и акционера многопрофильной российской группы компаний "Гута" Артема Кузнецова. Также он приходился внуком постоянному участнику списка Forbеs Юрию Гущину (основателю группы компаний "Гута"), передает Telegram-канал 112.

По имеющимся данным, парень увлекался игрой Dota и перед самой смертью проиграл три матча. В игре у Юрия был ник "тупо убийся".

Имя предпринимателя Юрия Гущина тесно связано с кондитерской промышленностью России. При этом миллиардер получает доходы от недвижимости, гостиничного бизнеса и даже сельского хозяйства. В 1989 году Гущин стал основателем группы "Гута".