Пн, 2.07.2018
Видео: Кристийна Оюланд поехала в скорую, чтобы снять побои после драки с соседом СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Внук российского миллиардера найден мертвым в Москве

Внук российского миллиардера найден мертвым в Москве

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Свеча.

ФОТО: Scanpix

Трагедия с 19-летним Юрием Гущиным-Кузнецовым произошла в Москве. Парень свел счеты с жизнью, сообщает Дни.ру.

Молодой человек оставил предсмертную записку. "Я жил ради Лизы, только ее я любил", – написал в ней Юрий.

Юноша был сыном Елены Гущиной (помощник вице-премьера Игоря Шувалова) и акционера многопрофильной российской группы компаний "Гута" Артема Кузнецова. Также он приходился внуком постоянному участнику списка Forbеs Юрию Гущину (основателю группы компаний "Гута"), передает Telegram-канал 112.

По имеющимся данным, парень увлекался игрой Dota и перед самой смертью проиграл три матча. В игре у Юрия был ник "тупо убийся".

Имя предпринимателя Юрия Гущина тесно связано с кондитерской промышленностью России. При этом миллиардер получает доходы от недвижимости, гостиничного бизнеса и даже сельского хозяйства. В 1989 году Гущин стал основателем группы "Гута". 

Юрий Гущин входит в число 200 богатейших российских бизнесменов. Стоимость всех представленных активов приближается к десяти миллиардам евро.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ