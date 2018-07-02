Эстонии и не снилось: как гуляют россияне после сенсационной победы (ФОТО и ВИДЕО)

Российские футболисты вошли в историю мирового чемпионата. Они впервые попали в четвертьфинал мундиаля. Последний раз такого добивалась команда Советского Союза в далеком 1970-м.
Встреча состоялась в воскресенье, 1 июля, в «Лужниках», основное время завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время победитель также не был выявлен. В серии пенальти сильнее оказалась Россия —4:3.
В четвертьфинале сборная России встретится со сборной Хорватии, которая также победила сборную Дании по серии пенальти со счетом 3:2.
Команды, которые ранее являлись фаворитам мундиаля, уже отправились домой — Аргентина, Португалия, Германия и Испания дали возможность другим командам показать свое мастерство.
Вратарь российской сборной Акинфеев стал национальным героем - он отразил два одиннадцатиметровых удара в послематчевой серии в исполнении испанцев Коке и Яго Аспаса.
Ранее сборная России считалась довольно слабой — ей пророчили последнее место на ЧМ-2018 ми никто не мог представить, что русские смогут пройти так далеко.
После вчерашней победы российские болельщики отметили, что так как Россия вложила так много средств в организацию Чемпионата Мира, российская сборная должна юыла взять себя в руки и доказать, что они не хуже других команд.
Так как сборная страны-хозяйки ЧМ-2018 прошла в следующий тур, вырос и интерес русских к футболу. Обычно случается так, что если сборная страны-хозяйки вылетает из борьбы, интерес местных жителей к чемпионату тоже падает.
«Я уверен, что Россия пройдет в полуфинал, а, возможно, и в финал», - сказал мужчина, назвавшийся Владимиром.
Сборные России и Хорватии встретяться в четвертьфинале 7 июля.