Эстонии и не снилось: как гуляют россияне после сенсационной победы (ФОТО и ВИДЕО)

Встреча состоялась в воскресенье, 1 июля, в «Лужниках», основное время завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время победитель также не был выявлен. В серии пенальти сильнее оказалась Россия —4:3.

Vene jalgpallifännid tähistamas oma koondise jõudmist MMi veerandfinaali ФОТО: YURI KADOBNOV / AFP

Venemaa jalgpallikoondis jõudis MMi veerandfinaali ФОТО: CIAMBELLI/SIPA / CIAMBELLI/SIPA

В четвертьфинале сборная России встретится со сборной Хорватии, которая также победила сборную Дании по серии пенальти со счетом 3:2.

Команды, которые ранее являлись фаворитам мундиаля, уже отправились домой — Аргентина, Португалия, Германия и Испания дали возможность другим командам показать свое мастерство.

Hispaania koondis kaotas Venemaale penaltidega 3:4 ФОТО: CIAMBELLI/SIPA / CIAMBELLI/SIPA

Вратарь российской сборной Акинфеев стал национальным героем - он отразил два одиннадцатиметровых удара в послематчевой серии в исполнении испанцев Коке и Яго Аспаса.

Igor Akinfejev ФОТО: Victor R. Caivano/AP/Scanpix

A post shared by ЮМОР ШУТКИ МЕМЫ ВИДЕО КАРТИНКИ (@pzcrow) on Jul 2, 2018 at 4:05am PDT

Ранее сборная России считалась довольно слабой — ей пророчили последнее место на ЧМ-2018 ми никто не мог представить, что русские смогут пройти так далеко.

После вчерашней победы российские болельщики отметили, что так как Россия вложила так много средств в организацию Чемпионата Мира, российская сборная должна юыла взять себя в руки и доказать, что они не хуже других команд.

Vene jalgpallifännid tähistamas oma koondise jõudmist MMi veerandfinaali ФОТО: Vasily Maximov / AFP

Так как сборная страны-хозяйки ЧМ-2018 прошла в следующий тур, вырос и интерес русских к футболу. Обычно случается так, что если сборная страны-хозяйки вылетает из борьбы, интерес местных жителей к чемпионату тоже падает.

«Я уверен, что Россия пройдет в полуфинал, а, возможно, и в финал», - сказал мужчина, назвавшийся Владимиром.

Vene jalgpallifännid tähistamas oma koondise jõudmist MMi veerandfinaali ФОТО: OLGA MALTSEVA / AFP

Сборные России и Хорватии встретяться в четвертьфинале 7 июля.

Horvaatia-Taani kohtumine MMil lõppes horvaatide võiduga 3:2 ФОТО: Ritchie B. Tongo/Scanpix

A post shared by Petr B,V (@petr_bv) on Jul 2, 2018 at 4:43am PDT

A post shared by ilya😈 (@ilya_alikmaa) on Jul 2, 2018 at 4:43am PDT