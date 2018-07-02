Бывшая свекровь Анны Седоковой: она не занималась дочерью

"Всё началось в июле 2017 года, Анна решила забрать Мону на ПМЖ для съёмок "Вокруг света во время декрета". Но Мона была записана в школу Лос-Анджелеса. Она гражданка Америки, и среднее образование является обязательным, а непосещение школы — наказуемым. Поэтому Максим срочно увёз Мону домой, где 23 августа внучка пошла в первый класс. А чтобы Анна насильно не вывезла ребёнка, Макс через суд получил определение место жительства Моны в ЛА", — написала бывшая свекровь с соцсетях.

"Моника с рождения живёт с папой. Анна уехала в Москву, когда Моне было полтора месяца, на презентацию фильма "Беременный", где она играла главную роль с Дюжевым. Вернулась через три месяца, побыла две недели и снова уехала. И так шесть лет. Максим не возражал — это её право строить свою жизнь так, как она хочет, и зарабатывать, как умеет. Мона никогда ни одного плохого слова не слышала о маме и не услышит, несмотря ни на что. Анна приезжала сколько хотела и дочь видела поровну", — написала бывшая свекровь Анны.