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Галерея и видео: грабитель-рецидивист сбежал из тюрьмы на вертолете

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Грабитель-рецидивист Редуан Фаид совершил побег из тюрьмы во французском департаменте Сена и Марна. Здесь он отбывал 25-летний срок заключения, сообщает BFM TV.

Осуществить задуманное опасному преступнику удалось с помощью нескольких пособников. Для бегства он использовал вертолет, зарегистрированный в Бельгии. Позже летающую машину нашли сгоревшей в другом парижском пригороде, сообщает телеканал МИР24.

ФОТО: / AP/Scanpix

Сообщается, что в 2010 году Фаид напал на фургон инкассаторов. Тогда в перестрелке погибла служащая муниципальной полиции. Злоумышленника арестовали, но спустя три года ему удалось бежать из тюрьмы, используя пятерых заложников и взрывчатку. На выходе его ожидала машина, в которой он скрывался от полицейских 46 дней. 

В апреле текущего года парижский суд приговорил Редуана Фаида к 25 годам лишения свободы, учитывая все предыдущие его «заслуги».

Напомним, Европейский суд по правам человека на днях принял решение отклонить апелляционную жалобу норвежского террориста Андерса Брейвика, который отбывает наказание за убийство 77 человек. Он заявил, что его изоляция нарушает права на частную и семейную жизнь.

ФОТО: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP/Scanpix

ФОТО: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP/Scanpix

ФОТО: Philippe Huguen / AFP/Scanpix

ФОТО: Philippe Huguen / AFP/Scanpix

ФОТО: INTERPOL / AFP/Scanpix

ФОТО: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP/Scanpix

Редуан Фаид

ФОТО: IBO / AP/Scanpix

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