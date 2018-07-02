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  • 32-летняя супермодель Ирина Шейк показала горячеe фото в купальнике

32-летняя супермодель Ирина Шейк показала горячеe фото в купальнике

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ФОТО: zz/Dennis Van Tine/starmaxinc.com / Starmax/PA Images

32-летняя супермодель Ирина Шейк продолжает радовать поклонников на странице в Instagram сексуальными фото. Теперь звезда опубликовала несколько снимком, на которых демонстрирует аппетитные формы стройной фигуры и идеально ровный загар.

Как сообщила модель в подписи к фото, на ней одет белый слитный купальник из эксклюзивной коллекции от "ангела" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол "Tropic of C".

Фото смотри ЗДЕСЬ!

ФОТО: Instagram / Instagram

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