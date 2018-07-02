32-летняя супермодель Ирина Шейк показала горячеe фото в купальнике
2. июль 2018, 18:15
32-летняя супермодель Ирина Шейк продолжает радовать поклонников на странице в Instagram сексуальными фото. Теперь звезда опубликовала несколько снимком, на которых демонстрирует аппетитные формы стройной фигуры и идеально ровный загар.
Как сообщила модель в подписи к фото, на ней одет белый слитный купальник из эксклюзивной коллекции от "ангела" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол "Tropic of C".
Фото смотри ЗДЕСЬ!