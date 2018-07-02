Шок! Алену Кравец избили до полусмерти на съемках ток-шоу

"Меня пригласили на съемки ток-шоу на главном федеральном канале страны, но я и представить себе не могла, каким ужасом для меня обернется появление в студии, – расплакалась Кравец во время интервью Dni.Ru. – Активистка из Казани Ирина Волынец, которая называет себя "предводительницей родительского комитета всея Руси", видимо, в приступе своего величия немотивированно набросилась на меня с унизительными оскорблениями, обзывая "проституткой", "шалавой".

"Эта дама кричала на меня: "Заткнись, овца, я сейчас тебе микрофоном по башке тресну! Тебя вообще в асфальт закопают!" – продолжила Алена. – И все это в ответ на мое тихое замечание, чтобы Ирина вела себя на записи программы интеллигентно, не вырывала микрофон и не подменяла собой ведущего. "Никакая я не интеллигентка!" – возмущалась казанская общественница. А потом начала жестоко бить меня. У меня пошла кровь, пришлось прервать съемку и вызвать карету скорой помощи", – отметила Кравец.