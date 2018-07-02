Пн, 2.07.2018
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«Давно не было секса»: видео с россиянкой в троллейбусе взорвало Сеть

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ФОТО: Скриншот с видео

На YouTube набирает просмотры видео из России, на котором двое пассажиров борются за окошко: один его все время открывает, вторая участница — закрывает. 

При этом соперники ничего друг другу не говорят, но напряжение между ними огромное. Пользователи преимущественно высмеяли тетеньку, которая, видимо, боится простудиться при 30-градусной жаре. Но, победила ли она в этой схватке — неизвестно.

«Они даже на своих остановках выходить не стали», «У кого-то давно не было секса», «Тех, кто летом закрывает окна в маршрутках, в аду будут накрывать крышками — чтоб в котле не простыла», - пишут комментаторы.

«Так кто выиграл-то?», - интересуется пользователь Сети. 

Увы, ответ на этот вопрос мы, видимо, никогда не узнаем. 

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