«Давно не было секса»: видео с россиянкой в троллейбусе взорвало Сеть
2. июль 2018, 14:32
На YouTube набирает просмотры видео из России, на котором двое пассажиров борются за окошко: один его все время открывает, вторая участница — закрывает.
При этом соперники ничего друг другу не говорят, но напряжение между ними огромное. Пользователи преимущественно высмеяли тетеньку, которая, видимо, боится простудиться при 30-градусной жаре. Но, победила ли она в этой схватке — неизвестно.
«Они даже на своих остановках выходить не стали», «У кого-то давно не было секса», «Тех, кто летом закрывает окна в маршрутках, в аду будут накрывать крышками — чтоб в котле не простыла», - пишут комментаторы.
«Так кто выиграл-то?», - интересуется пользователь Сети.
Увы, ответ на этот вопрос мы, видимо, никогда не узнаем.