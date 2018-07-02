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Пугачева задрала ногу, а Галкин показал пупок: как звезды болели на матче Испания – Россия

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Алла Пугачева.

ФОТО: Скриншот с Instagram

В российскую сборную мало кто верил, но в итоге подопечные Станислава Черчесова не только вышли из группы, но и оказались в четвертьфинале. Звезды эстрады и кино болели за российскую команду, пишет Дни.ру.

Алла Пугачева с семьей, судя по последним публикация, отдыхает на море. Но, разумеется, главная семья страны бросила водные и солнечные процедуры, чтобы болеть за матч. Когда стало ясно, что Россия победила, радости примадонны и ее мужа не было предела. 69-летняя певица скакала на одной ноге, а Галкин прыгал до потолка. "Ура! С победой! Спасибо нашим футболистам за то чувство единения всей нашей большой страны вокруг общей радости! До слез! Удачи ребятам в 1/4, держим за вас кулаки! Россия! Вперед!", – написал юморист на своей странице в социальной сети Instagram.

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