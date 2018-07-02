Перекачала... Лада Дэнс ужаснула своим изменившимся лицом

Лада Дэнс путешествует с друзьями по Европе. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица выложила несколько фотографий, сделанных в Германии. Одним из самых свежих кадров оказалось селфи, которым поделилась артистка с многочисленными подписчиками. Лада крупным планом запечатлела свое лицо, на котором, кроме туши для ресниц, нет ни грамма косметики.

Многочисленные подписчики неоднозначно высказались о снимке. Пока одни фанаты рассыпались в комплиментах, другие буквально крестились в ужасе. В частности, особо внимательные поклонники сделали вывод, что Лада Дэнс явно перестаралась с уколами красоты и прочими ухищрениями в желании продлить молодость.

A post shared by ЛАДА ДЭНС (@lada_dance_official) on Jun 30, 2018 at 12:47pm PDT

"Классная, но губы, скулы зашкаливают по количеству вколотого", "Просто перебор с филлерами и ботоксом, жертвы "красоты", "жесть", "Не узнать", "Я реально не понимаю красоту этих выпяченных губ... извините, но как первобытный человек", "Уродина, и это правда. Хватит врать", – высказались ужаснувшиеся поклонники.