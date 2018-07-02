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Перекачала... Лада Дэнс ужаснула своим изменившимся лицом

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Лада Денс.

ФОТО: Fomichev Mikhail / COVI

Лада Дэнс обнародовала свежую фотографию. Популярная исполнительница сделала селфи, которое порядком расстроило ее преданных фанатов.

Лада Дэнс путешествует с друзьями по Европе. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица выложила несколько фотографий, сделанных в Германии. Одним из самых свежих кадров оказалось селфи, которым поделилась артистка с многочисленными подписчиками. Лада крупным планом запечатлела свое лицо, на котором, кроме туши для ресниц, нет ни грамма косметики.

Многочисленные подписчики неоднозначно высказались о снимке. Пока одни фанаты рассыпались в комплиментах, другие буквально крестились в ужасе. В частности, особо внимательные поклонники сделали вывод, что Лада Дэнс явно перестаралась с уколами красоты и прочими ухищрениями в желании продлить молодость.

"Классная, но губы, скулы зашкаливают по количеству вколотого", "Просто перебор с филлерами и ботоксом, жертвы "красоты", "жесть", "Не узнать", "Я реально не понимаю красоту этих выпяченных губ... извините, но как первобытный человек", "Уродина, и это правда. Хватит врать", – высказались ужаснувшиеся поклонники.

Примечательно, что точно неизвестно, в каком году родилась Лада Дэнс (настоящее имя Лада Волкова). Если раньше на официальном сайте артистки значилась дата – 11 сентября 1966 год, то сейчас там указано несколько другое, а именно: 11 сентября 1969 год.

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