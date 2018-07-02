Невеста Данилы Козловского опубликовала фото топлес
2. июль 2018, 12:10
Девушка российского актёра и режиссера Данилы Козловского Ольга Зуева опубликовала в Instagram фото топлес. Она также рассказала, что ей приходится снимать себя самой, сообщает Лайф со ссылкой на URA.RU.
— Сама себя снимаю, — подписала она фото.
Отметим, что Зуева недавно дебютировала в отечественном кино в качестве режиссёра. Так, на фестивале "Кинотавр" она представила собственную работу "На районе". Данила Козловский исполнил в ней одну из главных ролей. Кинокартину снимали в родном городе Ольги — Владивостоке. Фильм должен выйти 4 октября.