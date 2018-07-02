Невеста Данилы Козловского опубликовала фото топлес

Отметим, что Зуева недавно дебютировала в отечественном кино в качестве режиссёра. Так, на фестивале "Кинотавр" она представила собственную работу "На районе". Данила Козловский исполнил в ней одну из главных ролей. Кинокартину снимали в родном городе Ольги — Владивостоке. Фильм должен выйти 4 октября.