Пн, 2.07.2018
Видео: Кристийна Оюланд поехала в скорую, чтобы снять побои после драки с соседом СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Невеста Данилы Козловского опубликовала фото топлес

Невеста Данилы Козловского опубликовала фото топлес

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Данила Козловский.

ФОТО: Artyom Geodakyan/Artyom Geodakyan/TASS

Девушка российского актёра и режиссера Данилы Козловского Ольга Зуева опубликовала в Instagram фото топлес. Она также рассказала, что ей приходится снимать себя самой, сообщает Лайф со ссылкой на URA.RU.

— Сама себя снимаю, — подписала она фото.

 

A post shared by OZ (@olyazueva_official) on

Отметим, что Зуева недавно дебютировала в отечественном кино в качестве режиссёра. Так, на фестивале "Кинотавр" она представила собственную работу "На районе". Данила Козловский исполнил в ней одну из главных ролей. Кинокартину снимали в родном городе Ольги — Владивостоке. Фильм должен выйти 4 октября.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ