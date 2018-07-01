Евгения Медведева встречается с финалистом проекта «Голос. Дети»

Несмотря на плотный график и участие в различных проектах, ничто человеческое двукратному серебряному призеру Олимпийских игр 2018 не чуждо. На днях Евгения была замечена в компании певца Кристиана Костова. «СтарХиту» удалось узнать, какие отношения связывают ребят.

Евгения и Кристиан вместе появились на тусовке, которая проходила в Парке Горького в Москве. Юного артиста многие помнят по участию в проекте «Голос. Дети». Присутствующие отметили, что звездные ровесники – Крису и Жене по 18 – вели себя как влюбленные.

«Они не могли оторвать глаз друг от друга, – рассказала «СтарХиту» гостья мероприятия Мария. – Держались за руки, улыбались. Обычно так выглядят люди, между которыми пробежала искра».

Напомним, этот год богат для фигуристки на события. Весь мир следил за противостоянием Медведевой и Загитовой на Олимпиаде в Пхенчхане в феврале. В итоге Евгения, несмотря на титулы и богатый опыт, уступила Алине. Но спортсменка не стала долго переживать: выступала, сменила тренера и даже попробовала себя в роли ведущей проекта «Ледниковый период» на «Первом канале». А в мае звезду позвали в качестве гостя на ток-шоу, посвященное «Евровидению».

Публикация от Kristian Kostov (@kristian_kostov_official) 27 Июн 2018 в 4:41 PDT

«Туда же пригласили и Кристиана, – рассказали «СтарХиту» в окружении пары. – В 2017 году он занял второе место в этом конкурсе в Киеве, где представлял Болгарию. После съемок ребята обменялись номерами телефонов, завязалась оживленная переписка и даже последовали несколько свиданий. Сейчас Женя улетела в Торонто, где начнет тренировки с Брайаном Орсером и продолжит путь к высшей ступени олимпийского пьедестала. Но с Кристианом они на связи каждую свободную минуту».