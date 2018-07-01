Кейт Миддлтон посягнула на святое

Как выяснил британский журнал Hello, герцогини Кембриджской скоро не станет. Ее заменит принцесса Уэльская.

"Когда Чарльз, который первым стоит в очереди на трон в качестве старшего ребенка Ее Величества, возьмет на себя роль короля, его титул принца Уэльского будет передан его старшему сыну Уильяму. Это, конечно, означает, что его жена станет принцессой Уэльса, титул, который когда-то принадлежал матери Уильяма принцессе Диане", – пояснил эксперт издания.

Ранее из уважения к любимице британцев Леди Ди титул принцессы Уэльской решили на время заморозить. Даже Камилла Паркер-Боулз не осмелилась потребовать для себя звание принцессы.

"Когда нынешний принц Уэльский женился на Камилле после трагической гибели Дианы в автокатастрофе в 1997 году, многие задавались вопросом, почему она взяла титул герцогини Корнуолла вместо принцессы Уэльской", – продолжил эксперт.