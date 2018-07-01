Страшная травма изуродовала лицо мужа Лизы Боярской

О ЧП рассказал сам Максим. Артист выложил на своей странице в Instagram видео из больничной палаты.

В кадре присутствует не только Матвеев, но еще и двое врачей, которые зашивают актеру рану на лице. Правый глаз Максима прикрыт бинтами и выглядит это кошмарно. Повязка изуродовала лицо артиста.

Насколько серьезной оказалась травма пока не сообщается. Максим решил опустить подробности произошедшего. "Дорепетировался…" – коротко прокомментировал ЧП Матвеев.

Максим Матвеев ФОТО: Скриншот с Instagram

На репетиции какого именно спектакля Максим получил травму, не уточняется. Отметим, что последней работой Матвеева стала постановка "Кинастон", для которой артист очень сильно похудел. Тогда поклонников всерьез обеспокоило состояние здоровья Максима, но он успокоил фанатов, рассказав, что просто придерживается строгой диеты.