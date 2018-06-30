Галерея: 335-километровая эстафета приведет спортсменов с вершины Мунамяги в Pirita Top

Речь идет об эстафете «Tipust Topini» то есть с Мунамяги до моря, которую организовывает Nike, где команды по очереди пробегут в целом 335 километров. В этом году в забеге участвует десять команд, а по случаю столетия Эстонской Республики всего участников - 100!

Забег начался в субботу утром и подножья горы Суур-Мунамяги и проведет участников через Рыуге, Отепяа, Ельва, Тарту, Паламусе, Поркуни, Тапа, Лехтсе, Янеда, Кырвемаа, Раасику, Саха и после обеда в воскресенье к финишу в Пирита.

В эстафете участвуют десять команд, каждая из которых состоит из десяти участников, каждый из которых, в свою очередь, должен будет пробежать 3 раза. Длина одного этапа составляет от 8 до 15 км, а общее расстояние, пройденное одним участником, составляет 25-40 км. Команды постоянно находятся в движении, а участники команды бегущего будут ехать на машине до следующего пункта, где они будут меняться. Это не соревнование, и главная цель - вдохновить людей перемещаться и посещать самые красивые места в Эстонии.