Предприимчивый, однако. Тоомас Хендрик Ильвес нашел способ зарабатывать хорошие деньги

Подробнее с предприятием Тоомаса Хендрика Иьвеса и его жены Йевы Ильвес можно ознакомится на странице e-krediidiinfo.ee. Там сказано, что адрес, на который зарегистрирована фирма совпадает с адресом хутора Эрма и то, что предприятие основано около всего полутора лет назад.