Предприимчивый, однако. Тоомас Хендрик Ильвес нашел способ зарабатывать хорошие деньги

Видимо, после окончания президентского срока, Тоомас Хендрик Ильвес начал неплохо зарабатывать давая консультации, что подтверждает предприятие ILVES CONSULTING GROUP OÜ.
Подробнее с предприятием Тоомаса Хендрика Иьвеса и его жены Йевы Ильвес можно ознакомится на странице e-krediidiinfo.ee. Там сказано, что адрес, на который зарегистрирована фирма совпадает с адресом хутора Эрма и то, что предприятие основано около всего полутора лет назад.
Основная сфера деятельности предприятия - обучение и развитие в сфере природных и технических наук.
В 2017 - первом полном году во время существования предприятия - оборот составил 162 099 евро, а прибыль - 108 092 евро, передает Äripäev. Приятное достижение, не правда ли?
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