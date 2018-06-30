Анне Седоковой запретили публиковать фото дочери в соцсетях, иначе «она ее не увидит»

Адвокаты бывшего супруга Анны уже смогли добиться того, чтобы ее встречи с девочкой проходили в присутствии соцработников. Разговаривать по телефону с Моникой звезда может только с согласия Чернявского или его бабушки. Теперь добавилось новое ограничение – Анна Седокова не имеет права показывать фото дочери в соцсетях, иначе "ребенка она не увидит".

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 29 Июн 2018 в 7:50 PDT

"Сложно писать о Монике, не имея права публиковать ее фото. Это одно из требований ко мне: или увидеться с дочкой, но не показывать вам ее фото или не увидеться. Странный выбор. Я думаю, что каждый из нас выбрал бы первое. Есть много требований и условий. Есть много недопониманий и глупостей.