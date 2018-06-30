Анне Седоковой запретили публиковать фото дочери в соцсетях, иначе «она ее не увидит»

В начале мая певица Анна Седокова призналась, что уже длительное время ведет борьбу за младшую дочь, 6-летнюю Монику, с экс-супругом Максимом Чернявским. Звезда шоу "Холостяк" пытается лишить артистку материнских прав, пишет Сегодня.
Адвокаты бывшего супруга Анны уже смогли добиться того, чтобы ее встречи с девочкой проходили в присутствии соцработников. Разговаривать по телефону с Моникой звезда может только с согласия Чернявского или его бабушки. Теперь добавилось новое ограничение – Анна Седокова не имеет права показывать фото дочери в соцсетях, иначе "ребенка она не увидит".
"Сложно писать о Монике, не имея права публиковать ее фото. Это одно из требований ко мне: или увидеться с дочкой, но не показывать вам ее фото или не увидеться. Странный выбор. Я думаю, что каждый из нас выбрал бы первое. Есть много требований и условий. Есть много недопониманий и глупостей.
И я винила в начале себя, потом его, потом ее. Сейчас уже никого... Но я верю, что любовь победит. Не к друг другу, а нас к маленькому цветочку. И цветочек вырастет и станет красивым, здоровым и очень счастливым цветком. Я обещаю, что приложу к этому максимум усилий. Я очень люблю тебя, доченька. Мы с папой тебя очень любим", – написала Анна Седокова в своем Instagram.