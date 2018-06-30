Александр Кержаков разрешил жене увидеть сына

Слухи о том, что в семье Кержаковых не все гладко ходили больше года. Поговаривали, что после смерти отца, питерского сенатора Вадима Тюльпанова, его дочь оказалась в психоневрологическом диспансере. На днях конфликтная ситуация между супругами достигла пика. «Муж украл у меня ребенка», – заявила Милана.

Чтобы увидеть сына, Кержаковой отныне необходимо доказать свою вменяемость. Во время «прямого эфира» в Instagram молодая мама плакала навзрыд, признаваясь, что не знает, как вернуть ребенка. Однако уже спустя сутки после громкого скандала Александр Кержаков решил пойти на уступки.

«Ребята, сегодня я увижу своего ребенка, так что все нормализовывается в лучшую сторону», – сообщила Кержакова в своем микроблоге.

Пользователи Сети обрадовались за молодую маму и стали давать ей советы: «Милана, не конфликтуйте с ним, лучше наладьте отношения ради сыночка!», «Милана, дай вам сил и выдержки!», «Берите с собой адвоката на встречу!».

Удастся ли Кержаковой встретиться с сыном и договориться с мужем, пока неизвестно. Несмотря на то, что на стороне Миланы оказались многие, нашлись и те, кто упрекает ее во вранье. «Прекрати этот подлый цирк!» – заявила Яна Рудковская. По словам продюсера, которая около десяти лет назад также боролась за своих старших сыновей с Виктором Батуриным, Кержакова сама оставила своего ребенка. Милана не стала отрицать, что долгое время находилась на лечении.

«Я не отрицаю, что наблюдалась у психотерапевта последние четыре месяца. Наблюдалась из-за последствий, причиненных мне Сашей! Теперь я не имею права видеть своего сына?» – спросила Милана продюсера.

На стороне Кержаковой оказалась и скандально известный блогер Лена Миро. Девушка отметила, что не надо таким образом отбирать ребенка у матери.