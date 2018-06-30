Звезда «Папиных дочек» разделась для фото

Мирослава отправилась в отпуск со своим возлюбленным, но не забывает о поклонниках. Актриса радует фанатов, выкладывая фото с отдыха на своей станице в Instagram.

"Курортница", – так Карпович подписала один из снимков. На фотографии Мирослава позирует полностью обнаженной. 32-летняя актриса сидит на шезлонге у бассейна, прикрыв своими ногами и руками пикантные части тела. Поклонники от такого кадра пришли в восторг.

Публикация от Miroslava Karpovich (@m1r0slava_karpovich) 26 Июн 2018 в 10:03 PDT

"Лучшая!!! Самая красивая", "Какая красивая. хорошего отдыха", "Какая красавица. прям не узнать", "Всегда восхищалась фигурой. Такая стройная", "Очень жизнерадостная", – написали фанаты в комментариях на страничке Карпович (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Напомним, работа в "Папиных дочках" принесла Мирославе Карпович небывалый успех, актрисе стали предлагать другие роли. "Как однажды хорошо сказала Тутта Ларсен, надо расширяться не вширь, а вглубь. Лично я буду стараться прорубать себе дорогу в своей стезе. Тем она и прекрасна, что я могу сыграть и певицу, и фигуристку, и даже космонавтку", – похвасталась в одном из интервью Мирослава.