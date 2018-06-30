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Британского певца Эда Ширана снова обвинили в плагиате

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ФОТО: Aventurier/ Scanpix

Компания Structured Asset Sales обвинила в плагиате британского исполнителя Эда Ширана и подала на него в суд, пишет Лайф со ссылкой на Би-би-си.

По словам представителей компании, Ширан скопировал в своей композиции Thinking Out Loud части песни американского певца и композитора Марвина Гэя Let's Get it On. Сумма иска составляет $100 млн.

Уточняется, что речь идёт о мелодии, ритме, гармонии, партии барабанов и бас-гитары, а также других элементах музыкального произведения. Певец в свою очередь все обвинения в свой адрес отрицает.

Основатель Structured Asset Sales — инвестиционный банкир Дэвид Пуллман, который в 1990-е работал с Дэвидом Боуи и Джеймсом Брауном. По его словам, он заключил контракт с сыном соавтора Гэя, Эдом Таунсендом — младшим, и теперь имеет право выступать от его имени. В августе 2016 года семья Таунсенда-младшего уже подавала иск к Ширану насчёт песни Thinking Out Loud. Прессе неизвестно, дошло ли тогда дело до суда.

Напомним, в апреле 2017 года британский исполнитель выплатил $20 млн американским музыкантам Томасу Леонарду и Мартину Харрингтону по иску о нарушении авторских прав.

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