Пикник под пальмой: Джулия Робертс с семьей отдыхает на Гавайях

Чтобы отдохнуть от голливудской суеты актриса отправилась вместе с семьей в один из самых райских уголков Земли — на Гавайи. Извержение вулкана Килауэа красотку, похоже, не испугало. Впрочем, от природного катаклизма страдает в основном Большой остров, а укромных уголков на архипелаге хватает.

В одном из них ее и застукали папарацци. Робертс с мужем Дэнни Модером, детьми (дочерью Хэзел и сыновьями Финнеасом и Генри) и друзьями как раз выходили из магазинчика со стаканами смузи в руках, когда попали в объективы камер. Наблюдатели совсем не смутили звезду: компания комфортно расположилась в парке. Пока взрослые были заняты разговорами, мальчики увлеченно играли друг с другом на траве.