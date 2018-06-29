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Пикник под пальмой: Джулия Робертс с семьей отдыхает на Гавайях

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Первая половина 2018 года сложилась для 50-летней Джулии Робертс вполне удачно: актриса снимается в популярном сериале "Возвращение домой" (Homecoming), к выходу на экраны готовится фильм Ben is Back, а еще один проект — картина Little Bee — готовится к запуску. Звезда определенно заслужила отпуск, пишет Сплетник.

Чтобы отдохнуть от голливудской суеты актриса отправилась вместе с семьей в один из самых райских уголков Земли — на Гавайи. Извержение вулкана Килауэа красотку, похоже, не испугало. Впрочем, от природного катаклизма страдает в основном Большой остров, а укромных уголков на архипелаге хватает.

В одном из них ее и застукали папарацци. Робертс с мужем Дэнни Модером, детьми (дочерью Хэзел и сыновьями Финнеасом и Генри) и друзьями как раз выходили из магазинчика со стаканами смузи в руках, когда попали в объективы камер. Наблюдатели совсем не смутили звезду: компания комфортно расположилась в парке. Пока взрослые были заняты разговорами, мальчики увлеченно играли друг с другом на траве.

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