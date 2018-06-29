Развлекательные мероприятия и фестивали по всей Эстонии, которые нельзя пропустить на следующей неделе

2 июля

Выставка Ars littera 2018

Башня Грузбеке, 12:00-14:00

Понедельник – последний день выставки каллиграфии, которая находится в башне Грузбеке в старом городе. Не упустите шанс познакомиться с традиционными видами славянского и европейского письма.

3 июля

Поп-ап библиотека на площади Свободы в Таллинне

Площадь Вабадузе, 12:00-18:00

Во вторник на площади Свободы Национальная бибилиотека устраивает поп-ап день, где можно будет встретиться с писателями и поболтать с ними, приобрести их произведения, сфотографироваться и попросить автограф. Дети тоже скучать не будут, да и музыки будет хоть отбавляй!

5-й Ида-Вирумааский стадионный марафон

Нарвский Кренгольмский стадион, 3-4 июля

В Нарве пройдет двухдневный стадионный марафон, где все желающие смогут принять непосредственное участие или поболеть за бегунов. Соревнования также пройдут среди молодежи и малышей, сладкие призы и хорошее настроение гарантированы!

4 июля

Õllesummer Festival 2018

Таллиннское Певческое поле, 4-6 июля

Уже четверть века Õllesummer Festival радует своих гостей концертами звезд мировой величины: Moby, Pet Shop Boys, The Prodigy, Hurts и многих других. По случаю своего 25-летия фестиваль обещает подарить публике выступления отличных зарубежных артистов и отечественных музыкантов, шоумэнов, магистров черной магии и повелителей огня.

XXV Фестиваль старинной музыки в Хаапсалу

Хаапсалу, 4-8 июля

Цель фестиваля - предоставить публике возможность услышать лучшие произведения мировой музыкальной культуры в исполнении высококлассных профессиональных музыкантов. А на фоне атмосферного Хаапсалу старинная музыка обретает особое звучание – это нельзя пропустить.

5 июля

19-е Дни Средневековья в Таллинне

Таллинн, 5-8 июля

Хотите почувстовать атмосферу средневековья? В Таллинне уже в 19-й раз пройдут веселые Дни Средневековья с традиционным рынком, мастерскими, менестрелями и рыцарскими турнирами для детей.

Дни оперы в Пярну 2018

Пярнуский концертный дом, 5-7 июля

Во время пярнуских Дней Оперы будут представлены новые и редко исполняемые оперные произведения. Например, русскоязычная опера Калеви Ахо «Фрида и Диего» о переплетающихся судьбах мексиканских художников Диего Риверы и Фриды Кало, русского революционера Льва Троцкого и его жены Натальи Седовой.

6 июля

Международный фестиваль "Славянский свет"

Йыхви, 6-7 июля

В Йыхви пройдет 10 по счету фестиваль "Славянский свет". Концерт на главной сцене фестиваля будет идти в течение двух дней, где для вас выступят известный эстонско-украинский коллектив из Вильянди «Свята Ватра», эстонский ансамбль «Колумбус Крис», легендарные «Поющие гитары» и «Ариэль» и другие артисты.

7 июля

Бесплатный концерт хора Monmouth из США на летней террасе дворца Кадриорг

Летняя терраса дворца, 12:00

Хор Monmouth приезжает в страны Балтии и предлагает возможность прослушать в своём исполнении произведения ведущих мировых композиторов. Праздничная программа хора посвящена 100 летнему юбилею провозглашения независимости Литвы, Латвии и Эстонии.

Танцевальная постановка "Истинная. Милая. Дружеская. Компания

Музей-хутор Михкли, Хийумаа

Постановка ансамбля народного танца UPPSAR в стиле поп-фольк расскажет о традициях народного танца в Эстонии и пройдет под современную поп-фольк музыку. Узнайте как влияет танец на нашу повседневную жизнь и как влияют эмоции на танец.

8 июля

Семейная экскурсия в Южную Эстонию

Южная Эстония, 7:00-22:00