Вот это да! Смотрите, какие российские группы развлекут гостей Таллиннских Дней моря (ФОТО, ВИДЕО)

В пятницу, 13 июля, на большой сцене порта Ванасадам выступит российский вокальный ансамбль Acapellica, артисты которого используют для создания музыки наиболее близкий к природе музыкальный инструмент – только свой голос. «Ансамбль впервые выступает в Таллинне и с волнением ждет концерта, чтобы поделиться вокальным искусством с эстонской публикой», – сказал организатор фестиваля Petrojazz Иннокентий Волкоморов.

На следующий день в порту Ванасадам выступят уже три группы из России. Первая из них, The Father of Good Sounds, начнет день с интересного жанра под названием фрик-н-ролл. Эта экспериментальная и прогрессивная рок-группа из России, котораяиспользует в своей музыке афро-славянские ритмы, и благодаря духовым инструментам, джаз и рок зазвучат в интересном и воодушевляющем ключе.

Вторая группа — «Густой кабак», который своими ритмами в стиле джаз и фолк перенесут слушателей в Нью-Йорк и Новый Орлеан. Ритмы диксиленда и свинга подарят слушателям множество эмоций, заставив танцевать всех любителей танцев и превратив танцевальную сцену в захватывающий пункт назначения.

Точку в фестивале Petrojazz на Таллиннских Днях моря поставит ансамбль Free the Parrots!, которые выступают за освобождение домашних попугайчиков. Веселые композиции исполнят два оптимистичных вокалиста и виртуозный гитарист, которые, благодаря своему шарму, составляют незабываемое трио. «В этот раз фестиваль Petrojazz предложит публике Дней моря очень пеструю музыкальную палитру, а также, хочется надеяться, новые открытия на российском музыкальном ландшафте», – добавил Волкоморов.

Petrojazz – это бесплатный международный джазовый фестиваль из Санкт-Петербурга, который проходит с 27 по 29 июля и собирает в России в общей сложности 200 музыкантов из десяти стран и более 100 000 слушателей. На Таллиннских Днях моря можно будет услышать небольшую часть этого фестиваля.