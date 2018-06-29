Галерея: в Казани к приезду Лионеля Месси срочно дорисовывают его граффити

Эпическое полотно, сравнимое с уже существующим портретом Криштиану Роналду, обещают дорисовать возле отеля к вечеру пятницы.

Об этом заявили в пресс-службе Горьковской железной дороги, на чьем здании регионального центра связи будет изображен капитан аргентинской команды.

Сборная Аргентины в пятницу прибывает в столицу Татарстана на матч с французами и поселится в четырехзвездочном отеле "Рамада", в окна которого заглядывает граффити с изображением подмигивающего Криштиану Роналду - главного конкурента и раздражителя Месси в борьбе за личные награды и рекорды последних лет.

Для команд - участниц чемпионата мира в Казани приготовили лишь два отеля - "Мираж" и "Рамада". Первый успели забронировать французы, которые раньше пробились в плей-офф.

А аргентинцам досталась "Рамада" с портретом Роналду, который появился еще перед Кубком конфедераций. Именно там год назад останавливались португальцы, и местные власти тогда решили потешить самолюбие их лидера.