Эстонская ведьма Мэрилин Керро родила первенца в полнолуние

Стало известно, что Мэрилин Керро родила мальчика. Эта информация появилась сегодня в социальных сетях. На официальной страничке магазина Мэрилин Керро Mecca сообщается, что в полнолуние, в ночь с 28 на 29 июня, у Мэрилин Керро родился здоровый и полный сил мальчуган.

«Мать и отец - большие молодцы и они очень счастливы. Поздравляем, Мэрилин!» - такие строчки появились на официальной страничке в Facebook, а значит этой информации можно доверять.

Напомним, что долгое время Керро скрывала беременность и нового возлюбленного. Лишь недавно звезда рассекретила имя отца ребенка, им оказался норвежский плотник Марк Александр Хансен, с которым ведьма встречается уже длительное время.