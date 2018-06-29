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Эстонская ведьма Мэрилин Керро родила первенца в полнолуние

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ФОТО: Instagram/ Marilyn Kerro

Звезда «Битвы экстрасенсов» наконец-то стала матерью. За тем, как протекает беременность известной ясновидящей наблюдали ее поклонники и в Эстонии, и в России.

Стало известно, что Мэрилин Керро родила мальчика. Эта информация появилась сегодня в социальных сетях. На официальной страничке магазина Мэрилин Керро Mecca сообщается, что в полнолуние, в ночь с 28 на 29 июня, у Мэрилин Керро родился здоровый и полный сил мальчуган.

«Мать и отец - большие молодцы и они очень счастливы. Поздравляем, Мэрилин!» - такие строчки появились на официальной страничке в Facebook, а значит этой информации можно доверять. 

Напомним, что долгое время Керро скрывала беременность и нового возлюбленного. Лишь недавно звезда рассекретила имя отца ребенка, им оказался норвежский плотник Марк Александр Хансен, с которым ведьма встречается уже длительное время. 

ФОТО: facebook

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